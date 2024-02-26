Возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон, чьи слова передает ТАСС.

Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет», — заявил французский лидер.

Однако с течением времени ничего исключать нельзя, подчеркнул глава европейского государства.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны Североатлантического альянса анонсировали масштабные поставки снарядов для помощи Вооруженным силам Украины. Что касается возможности отправки своих военных на Украину, то страны альянса пока расходятся во мнениях, рассказал он.

До этого страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира».

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