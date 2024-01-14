Боец «Ахмата» Аид рассказал о тактике срыва ротации ВСУ на кременском участке

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что их отряды регулярно срывают ротации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском участке фронта в Серебрянском лесничестве.

По его словам, военнослужащие круглосуточно наблюдают за участками, на которые прибывает противник для смены личного состава на позициях. После этого они вычисляют маршруты автомобилей, по которым в дальнейшем наносятся артиллерийские удары.

Группа «Аида» отряда «Охотник», в которой служит боец с позывным Аид, вступает в столкновения с пешими военными ВСУ. Сначала они ликвидируют снайпера и ожидают прибытия украинского отряда эвакуации. Для этого солдаты спецназа подходят на максимально близкое расстояние к окопам.

Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться. Если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылезет. Максимально близко надо подходить

Военнослужащий рассказал, что артиллерия наносит удары по украинским позициям во время ротации на автомобилях. Попадания по технике и личному составу подтверждаются кадрами объективного контроля.

В декабре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что личный состав батальона «Запад-АХМАТ» и оперативный отряд «Ямала» из Белгорода провели успешную боевую операцию в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Также он опубликовал видео атаки российских дронов в районе Клещеевки.

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Украинские военные минируют дороги при помощи дронов

Аид заявил, что ВСУ минируют дороги при помощи дронов, для дистанционного минирования они используют сельскохозяйственные беспилотники «Баба Яга».

Они подлетают, кладут на дорогу снаряд взведенный или мину и улетают. Наши парни из «Ахмата» разминируют эту дорогу ежедневно. А они каждый день кладут, и кладут на эту дорогу

Военнослужащий отметил, что таким образом ВСУ пытаются препятствовать ротации российских войск на этом участке фронта. Он добавил, что его сослуживцы опытные, в минные ловушки попадаются единицы.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте. По его словам, украинские военные лишились преимущества в единственном аспекте — численном превосходстве беспилотников.

ВСУ закладывают на дорогах мины натовского производства

Боец «Ахмата» рассказал, что в начале декабря его группа наехала на мину, заложенную украинскими военными, произошла детонация. По осколкам стало ясно, что боеприпас был натовского производства.

Нас пять человек в салоне, и вот я что хочу сказать, нас было пятеро, а эта мина ваша стоит миллионы, и ни у одного ни царапины, только в машине стекла повылетали и бочину осколками помяло

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В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за последние сутки

В Минобороны 13 января сообщили, что за последние сутки ВСУ потеряли около 320 военнослужащих на донецком направлении в районе населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки, противник потерял более 280 бойцов, добавили в ведомстве.

На херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до сорока военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»

На запорожском направлении потери ВСУ составили до 50 военных, российские военные вели огонь по позициям в районе населенных пунктов Работино и Жеребянки.

12 января Минобороны сообщило, что за минувшую неделю в российский плен сдались несколько десятков украинских военнослужащих. По данным оборонного ведомства, в плен сдались почти 50 человек — на одном только купянском направлении их оказалось 35.

Взято

отсюда

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