Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя

Панде, рожденной в Московском зоопарке от пары Диндин и Жуи, назвали Катюшей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.«”Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на “Активном гражданине” приняли участие более 380 тысяч человек”, – написал он.

По словам Собянина, среди десяти предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова “Москва”, – ред.) и Катюша. По итогом голосования, с результатом 29%, победил вариант “Катюша”.«

"Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес – 8,67 кг, а длина тела с хвостиком – 79,5 см", – отметил столичный мэр.

Собянин добавил, что сейчас Катюша активно познает мир вокруг себя, пытается выбраться из своего манежа и научилась доверять людям, прекратив попытки “запугать” их своеобразным лаем.

Радио Sputnik накануне рассказало, как маленькая панда искупалась в поилке.

Взято отсюда.