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Марченко: Украина уже ощутила нехватку средств из-за задержек помощи от Запада

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Марченко: Украина уже ощутила нехватку средств из-за задержек помощи от Запада

Украины уже испытала дефицит бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Об этом заявил глава минфина страны Сергей Марченко, сообщает РИА Новости.

«Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств», — сказал он.

По словам министра, граждане Украины пока не ощущают это. Он отметил, что власти страны «находят ресурсы, чтобы перекрыть эти потребности».

«Уже есть четкие расчеты на европейскую помощь… Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — добавил Марченко.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что за два года с начала конфликта с Россией ЕС выделил Украине более €130 млрд, включая €50 млрд по недавно одобренной программе помощи.

22 февраля Европарламент одобрил выделение многолетней финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд. Программа под названием Ukraine Facility рассчитана на последующие годы. Ожидается, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит ее создание.

Ранее Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.

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