Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Марочко: ВСУ активно применяют американские РЛС на разных участках фронта

Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют американские радиолокационные станции (РЛС). На это в своем Telegram-канале указал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о комплексах контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA. Украинские военные монтируют их на армейские внедорожники HMMWV и постоянно маневрируют.

Эксперт уточнил, что такие РЛС регулярно наблюдаются в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск.

AN/TPQ-50 — это радар легкой артиллерийской разведки, предназначенный, прежде всего, для обнаружения минометных позиций противника. В Российской армии его ближайшим аналогом является комплекс «Пенициллин», однако он работает по другому принципу, не используя радиоволны, а ориентируясь по акустическим и тепловым волнам от выстрелов и разрывов.

Взято
отсюда

новости на сегодня 2023 , израиль последние новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Британские врачи нашли новые симптомы коронавируса

04.01.2024

 Новости

Курс рубля укрепился

04.01.2024

 Новости

Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

04.01.2024

 Новости

Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

04.01.2024

 Новости

Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

04.01.2024

 Авто и дороги

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Бийск

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

 Здоровье

О пропавшем игроке баскетбольного клуба «Барнаул» ничего неизвестно уже пять дней

04.01.2024

 Здоровье

День 679-й. Самое важное к утру 4 января

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix