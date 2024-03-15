Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

“Жители населенного пункта Волчанск подверглись массированному артиллерийскому удару, в результате которого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие среди мирного населения. По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)”, – сообщил Марочко агентству.

По его словам, многие местные жители исключают случайный “дружественный огонь” со стороны ВСУ, так как обстрелы произошли с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных.

Горняк22

Взято отсюда

Источник