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Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ

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Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ

Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

“Жители населенного пункта Волчанск подверглись массированному артиллерийскому удару, в результате которого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие среди мирного населения. По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)”, – сообщил Марочко агентству.

По его словам, многие местные жители исключают случайный “дружественный огонь” со стороны ВСУ, так как обстрелы произошли с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных.

Горняк22
Взято отсюда
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