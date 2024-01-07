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Mash: на новой трассе М-12 в сторону Москвы образовалась длинная пробка

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Массовые скопления транспортных средств образовались на новой федеральной трассе М-12 «Восток», которая связывает Казань и Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале указано, что пробка наблюдается на дороге в сторону российской столицы. При этом, по словам подписчиков, одной из причин является минимальное количество автомобильных заправочных станций (АЗС).

Согласно информации журналистов, в настоящее время подъезды ко всем расположенным на трассе АЗС «забиты» машинами с почти опустевшими баками. Водителям и пассажирам приходится часами ждать в автомобилях, так как из-за мороза покинуть салон транспортного средства не представляется возможным.

По той же причине владельцы машин не могут заглушить двигатель, чтобы не расходовать оставшееся топливо. В связи с этим авторы публикации рекомендовали водителям заранее заполнить бак бензином и запастись «незамерзайкой», если они планируют доехать до Москвы по новой трассе.

«И не забывайте сигнализировать в экстренном случае — дорожные службы приедут на помощь в течение получаса», — говорится в материале.

2 января на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием более 20 транспортных средств. Машины столкнулись в Тульской области, а причиной ДТП послужили неблагоприятные погодные условия.

Ранее москвичи застряли в канун Рождества на трассе в Нижегородской области.

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