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Mash: в Ростовской области пенсионерку задержали за поджог двери спецприемника

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Mash: в Ростовской области пенсионерку задержали за поджог двери спецприемника

В Таганроге пожилая женщина устроила поджог в спецприемнике, пенсионерку задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел возле здания спецприемника по Добролюбовскому переулку в Таганроге, 76-летняя местная жительница облила дверь учреждения горючей жидкостью. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Поджигательницу задержали полицейские, мотивы ее поступка устанавливаются.

Ранее на Урале двое мужчин спалили квартиру, бросив в окно коктейлями Молотова.

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