Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие

Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск сделал прогноз на 2024 год и предположил, что он станет еще более безумным, чем предыдущие. Таким образом он ответил на вопрос пользователя X о том, на какой год следует надеяться после «четырех лет сумасшествия».

В 2022 году американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания Маска относительно будущего. Авторы статьи напомнили, что бизнесмен неоднократно обещал, что автомобили Tesla станут полностью автономными в «следующем году». Однако, по словам специалистов, американский предприниматель говорит об этом уже на протяжении девяти лет подряд.

Взято

отсюда

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