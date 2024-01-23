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Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

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Илон Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграцииСюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Эта администрация активно помогает нелегальной иммиграции», — обвинил он американские власти.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обещал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он «запечатает» южную границу страны. Он также призвал все политические силы в США объединиться и «выправить ситуацию».

Осенью 2023 года Маск осудил американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины. Он также призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

Взято
отсюда

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