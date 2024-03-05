реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Масштабный пожар разгорелся под Киевом

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Обозреватель»: под Киевом разгорелся пожар на площади 3 гектара

Масштабный пожар разгорелся под Киевом

Масштабный пожар разгорелся около озера Тягле под Киевом. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Очевидцы рассказали о пламени и черном дыме в небе. По их словам, у пожарной службы нет возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги.

По данным издания, произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около трех гектаров. Спасатели прибыли на место происшествия, попытки потушить огонь продолжаются.

Ранее независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал «Ленте.ру», что главная опасность поджога сухой травы связана с риском потерять контроль над распространением огня. Он также назвал способы безопасно избавиться от старой растительности на участке.

Взято
отсюда

новости сегодня , новости войны

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp