«Обозреватель»: под Киевом разгорелся пожар на площади 3 гектара

Масштабный пожар разгорелся около озера Тягле под Киевом. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Очевидцы рассказали о пламени и черном дыме в небе. По их словам, у пожарной службы нет возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги.

По данным издания, произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около трех гектаров. Спасатели прибыли на место происшествия, попытки потушить огонь продолжаются.

Ранее независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал «Ленте.ру», что главная опасность поджога сухой травы связана с риском потерять контроль над распространением огня. Он также назвал способы безопасно избавиться от старой растительности на участке.

Взято

отсюда

новости сегодня , новости войны