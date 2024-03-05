реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала комплекс упражнений с фитнес-резинками для тонкой талии, которые можно выполнять дома или в спортзале. Ее слова приводит «Вокруг света».

Начать эксперт рекомендовала с обратной планки с резинкой на щиколотках. Для этого нужно лечь на спину с упором на локти и пятки и, сохраняя туловище на одной линии, делать махи ногами наверх.

Следующее упражнение — подъемы корпуса. Необходимо лечь на спину, колени согнуть, стопы поставить на пол, а резинку закрепить под коленями. При подъеме корпуса колени должны раздвигаться, в конечной фазе движения надо касаться стоп. В том же положении эксперт предложила выполнить поочередно подъем лопаток и боковые скручивания.

Также Андреева посоветовала выполнять боковую планку с диагональным касанием. Для этого надо лечь на левый бок, с упором на предплечье и правую ногу, резинку обернуть вокруг щиколоток. Затем, сохраняя тело прямым, делать касания правой рукой согнутой левой ноги.

Кроме того, специалист предложила выполнять «велосипед» с резинкой на стопах. Заключительное упражнение — «скалолаз». Дл начала надо встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

Взято
отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , новости ру

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp