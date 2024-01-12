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Мать российского шпажиста Биды: сын не хотел становиться гражданином США

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Мать российского шпажиста Биды: сын не хотел становиться гражданином США

Елена Гришина, мать российского шпажиста Сергея Биды, рассказала, что ее сын не проявлял желания стать гражданином США, передает RT.

«Сергей никаким образом не проявлял желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе Сан-Франциско, так и продолжает работать», — сказала Гришина.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида, супруга Сергея Биды, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.

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