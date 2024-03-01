Мать с ребенком спасли в 42-градусный мороз на дороге в Приангарье

В Приангарье в 42-градусный сотрудники ДПС помогли замерзающим в застрявшем автомобиле матери и ребенку, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Жительница Усть-Кута рассказала, что она с 12-летним ребенком ехала по автодороге “Вилюй”, где на 562-м километре недалеко от поселка Карпово их машина увязла в снегу, говорится в сообщении.

Больше 30 минут водитель ждала помощи, но никто из проезжающих мимо водителей не останавливался. На помощь пришли старший лейтенант полиции Андрей Бузиков и лейтенант полиции Михаил Хонгордоев. Они посадили женщину с ребенком в патрульную машину, остановили большегруз, который и вызволил машину из снежного плена.«

"Хочу выразить огромнейшую благодарность данным сотрудникам полиции, пожелать им здоровья, благополучия и карьерного роста", – приводит слова из благодарственного письма женщины IrkutskMedia.

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Взято отсюда.