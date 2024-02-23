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Матвиенко подарила Путину три пары перчаток

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Матвиенко подарила Путину три пары перчаток как у участников спецоперации

Матвиенко подарила Путину три пары перчаток

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину такие же перчатки, как направляются участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба СФ в Telegram.

Отмечается, что подарок был сделан ко Дню защитника Отечества. «Партии таких же перчаток, а еще носков и других теплых вещей — от женщин Совета Федерации — регулярно отправляются в зону СВО», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего для подарка главе государства было выбрано три пары. Две шерстяные связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой руководит женщина.

Валентина Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки в январе. Спикер Совфеда обратила внимание на незащищенные руки главы государства во время посещения Путиным Санкт-Петербурга. «Владимир Владимирович, я вам перчатки подарю!» — сказала глава Совфеда. Она заявила, что президента надо беречь. «Его здоровье — это здоровье нашей страны», — добавила Матвиенко.

Взято
отсюда

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