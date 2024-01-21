реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мбаппе выразил поддержку вратарю «Милана» Меньяну после расистского скандала

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мбаппе выразил поддержку вратарю «Милана» Меньяну после расистского скандала

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил в своих соцсетях поддержку вратарю «Милана» Мику Меньяну, которого во время матча Серии А оскорбляли фанаты «Удинезе» на почве расизма.

«Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но все так же нет решений. Хватит! Нет расизму», — написал Мбаппе.

Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана». В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За «Удинезе» отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 51 балл. Второе место занимает «Ювентус», имея в активе 49 очков. «Удинезе» занимает 17 место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.

Ранее Меньян объяснил, почему ушел с поля во время матча.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

21.01.2024

 Новости Алтай

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Алтай

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

21.01.2024

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

21.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

21.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске