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МЧС: более тонны хлеба уничтожено при пожаре на хлебокомбинате в Горловке

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МЧС: более тонны хлеба уничтожено при пожаре на хлебокомбинате в Горловке

Пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке в ДНР из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщает МЧС России.

Мэр города Иван Приходько ранее проинформировал, что сотрудники комбината “Никитовский хлеб” в Горловке были ранены в результате атаки украинского дрона. Позже он уточнил, что пострадали четыре человека.«

"В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1 200 килограммов хлебобулочных изделий. Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным МЧС, на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.

Радио Sputnik ранее сообщило, что пожар начался после падения двух летательных аппаратов на Кубани.

Взято отсюда.

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