МЧС: два человека пострадали при пожаре в ангаре в Ленобласти

Ангар загорелся в Ленинградской области, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.«”Горит ангар на 1 000 квадратных метрах. В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнил РИА Новости источник в оперативных службах, возгорание произошло по адресу Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 4.

Радио Sputnik сообщало, что пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил 1,2 тонны хлеба.

Взято отсюда.