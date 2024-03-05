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МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

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МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото

ОТКРЫТОЕ ГОРЕНИЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ГУБКИНСКОМ ОКРУГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАНО – МЧС

РИА Новости

новости Локтевский
Взято отсюда
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