МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ОТКРЫТОЕ ГОРЕНИЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ГУБКИНСКОМ ОКРУГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАНО – МЧС
РИА Новости
новости Локтевский
Взято отсюда
Источник
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ОТКРЫТОЕ ГОРЕНИЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ГУБКИНСКОМ ОКРУГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИКВИДИРОВАНО – МЧС
РИА Новости
новости Локтевский
Взято отсюда
Источник
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