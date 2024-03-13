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МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

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МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото

МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС.

“Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан”, – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство призывает граждан доверять информации исключительно из официальных источников.

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Взято отсюда
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