Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МЧС: площадь горения на складе Wildberries четыре тысячи квадратных метров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

МЧС: площадь горения на складе Wildberries четыре тысячи квадратных метров

Площадь горения в завалах на складе Wildberries в петербургских Шушарах, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, составляет 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 17:30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Пожару был присвоен второй класс сложности.

До этого эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал «Газете.Ru», что пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге не могут потушить из-за большого количества находящихся там горючих материалов. Он отметил, что оперативно ликвидировать возгорание также мешают ветер и площадь здания.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, огонь был локализован. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не забывайте о близких. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 января

13.01.2024

 Происшествия

Экс-директора барнаульского “Жилфонда” будут судить в Аргентине

13.01.2024

 Происшествия

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

 Происшествия

Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

13.01.2024

 Происшествия

Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

13.01.2024

 Происшествия

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

13.01.2024

 Интересное

Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

13.01.2024

 Интересное

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix