Площадь горения в завалах на складе Wildberries в петербургских Шушарах, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, составляет 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 17:30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Пожару был присвоен второй класс сложности.

До этого эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал «Газете.Ru», что пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге не могут потушить из-за большого количества находящихся там горючих материалов. Он отметил, что оперативно ликвидировать возгорание также мешают ветер и площадь здания.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, огонь был локализован. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.

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