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МЧС: площадь пожара на складах в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

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МЧС: площадь пожара на складах в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

Площадь пожара на складах в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом информирует региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 1000 квадратных метров.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — указано в сообщении.

Склады расположены по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Это складской комплекс размером 350х320 метров, высотой 20 метров.

В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. В тушении пожара задействованы 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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