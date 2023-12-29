МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномально холодной погоде

В подмосковном главке МЧС РФ призвали принять меры предосторожности в связи с резким похолоданием в регионе в начале января.

В частности, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу. Водителям – снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Чтобы не допустить пожаров, рекомендуется, в частности, не включать для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы.

По прогнозу “Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в первые пять дней нового года в Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, что последние дни уходящего года в Москве будут теплыми.

Взято отсюда.