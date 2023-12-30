МЧС сообщило обновленные данные о погибших при обстреле в Белгороде

В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, 45 человек пострадали, сообщили в МЧС РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших.«

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них – четыре ребенка. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела со стороны ВСУ.

Радио Sputnik сообщало о гибели человека при атаке ВСУ на порт Феодосии в Крыму.

Взято отсюда.