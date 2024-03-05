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МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

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МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет.

“Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал”, – говорится в сообщении регионального главка.

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Взято отсюда
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