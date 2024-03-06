В Воронеже вспыхнуло здание частного пансионата, спасатели эвакуировали 52 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Горит кровля двухэтажного здания на 200 квадратных метрах. По информации администрации, внутри находились 52 человека: 49 пациентов, 3 человека персонала», — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что пожар был сначала локализован, а затем и полностью ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого режим повышенной готовности ввели на юге Приморья из-за пожаров. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморского края.

К утру 4 марта на месте ЧП уже работали до 300 спасателей, тогда площадь пожаров составляла 4,9 тысячи гектаров. На следующий день она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось сократить эти показатели до 4 тысяч гектаров.

Недавно природный пожар на 1380 гектарах потушили в нацпарке «Земля леопарда».

Ранее в Пермском крае произошел купный пожар в исправительной колонии.

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