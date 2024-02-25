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МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

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МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

В подмосковном Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Согласно данным ведомства, огонь охватил площадь 2 тыс кв м. На текущий момент у огнеборцев уже получилось локализовать возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в Липецке начался сильный пожар на заводе после взрывов. Предприятие производит сталь с полимерным покрытием. Экстренные службы уточнили, что хлопок произошел в здании корпуса №2, при этом в здании никого на момент происшествия не было. На заводе работа была продолжена в штатном режиме — взрыв не повлиял на работу предприятия.

Ранее в Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля.

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