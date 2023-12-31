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МЧС: в ресторане в центре Екатеринбурга произошел пожар

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МЧС: в ресторане в центре Екатеринбурга произошел пожар

Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга, сообщил региональный главк МЧС России.«”Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных”, – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что по состоянию на 16:37 мск возгорание локализовано. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет.

Радио Sputnik также сообщало подробности ликвидации сильного пожара на территории одного из ЖК в Новой Москве.

Взято отсюда.

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