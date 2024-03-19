В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В министерстве призвали местных жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

В этот же день Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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