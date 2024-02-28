Медведев на заседании по ВПК вспомнил “одно из известных указаний” Сталина

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ процитировал телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, в которой он требовал увеличить производство самолетов Ил-2.«

"Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб"", – приводит его слова сайт Совбеза.

Медведев прочитал знаменитую телеграмму до конца. В ней Сталин заявляет, что директор 18-го завода Матвей Шенкман “дает по одному Ил-2 в день”, а директор завода №1 Анатолий Третьяков, выпускает по два-три самолета МиГ-3.«

"Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "МиГи", а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", – процитировал Медведев.

Радио Sputnik также сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска.

Взято отсюда.