Медведев отказался комментировать “голую” вечеринку

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать резонансную “голую” вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года, объяснив это тем, что по сравнению с тем, что происходит в стране и мире, это просто “муть” и уже набило оскомину.

“Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами”, – заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе “Мутабор” в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название “голая вечеринка”, так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. О “чудиках”, которые “гениталии обнажают”, высказался даже президент РФ Владимир Путин – он сравнил их с добровольцами, которые воюют в зоне СВО, отметив, что элиту страны в будущем надо формировать именно из таких людей.

новости Локтевский

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