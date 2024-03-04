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Медведев: отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС следовало бы выслать

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Медведев: отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС следовало бы выслать

Послов стран ЕС, которые отказались от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, следовало бы выслать из России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента РФ, но за два дня до встречи главы европейских дипмиссий отказались от ее проведения.«”Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить”, – написал в аккаунте в соцсети Х зампред российского Совбеза.

Он добавил, что отказ послов ЕС от встречи с Лавровым противоречит идее существования дипмиссий.

Ранее радио Sputnik рассказало о возможных способах вмешательства извне в российские выборы.

Взято отсюда.

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