Медведев: поджигателей на избирательных участках нужно судить за госизмену

Устраивающих поджоги на избирательных участках нужно привлекать к ответственности по статье о госизмене или другим строгим статьям УК России, считает зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.

По его мнению, те, кто пытается испортить бюллетени или поджечь избирательные урны, нельзя воспринимать иначе как предателей.

Причастные к подобным провокациям должны помнить: их могут привлечь к ответственности отнюдь не по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ), продолжил зампред Совбеза.«

"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ… Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", – написал Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что если действия злоумышленников содержат признаки совершения других преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, – то следует привлекать к ответственности и по другим статьям уголовного законодательства.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что подобный саботаж – это “прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города”.

По его словам, решившиеся на провокации должны хорошо понимать, что за их поступки им впоследствии может быть назначен большой срок лишения свободы.«

""Загреметь" лет на 20 особого режима", – цитирует Медведева телеканал "360".

Радио Sputnik также сообщило общее количество безвозвратно испорченных бюллетеней.

Взято отсюда.