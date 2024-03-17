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Медведев поздравил Путина “с блестящей победой на выборах”

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Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравил кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах главы государства. «”Поздравляю В.В.Путина с блестящей победой на выборах Президента России!” – написал он в Telegram-канале.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 30,04% протоколов, кандидат-самовыдвиженец и действующий президент РФ Владимир Путин набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,81% голосов.

Отмечается, что такой результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило в три дня: 15, 16 и 17 марта.

Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20:37 мск составила 74,22%.

Радио Sputnik также писало, сколько человек приняли участие в электронном голосовании в РФ.

Взято отсюда.

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