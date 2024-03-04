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Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

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Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕССюжетВыборы президента России 2024

Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», — призвал Медведев.

Ранее Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России. Они приняли такое решение за два дня до назначенной даты.

Ранее официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Он отметил, что ЕС совершенно точно не признает итоги голосования на новых российских территориях.

Взято
отсюда

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