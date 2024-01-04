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Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

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Медведев жестко прокомментировал позицию МИД Франции по атаке ВСУ на БелгородСюжетРакетные удары по Украине:

Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выругался матом в ответ на заявление МИД Франции о законности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Свою позицию он высказал в Telegram.

По словам Медведева, россияне никогда не любили французов. Виной такого отношения — военные конфликты между странами в прошлом. Также бывший российский президент в грубой форме назвал французов людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и лягушатниками.

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«И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это “право на самооборону”. Мразь. (…) Уроды», — высказался Медведев в соцсети.

Париж заявил о праве Киева бомбить российские города

3 января Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетную атаку ВСУ на Белгород. Во время ежегодного брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по российскому городу с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону».

Есть (…) атакуемое государство — Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН

При этом министерство оставило без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник обвинил ЕС в предвзятости в конфликте между Россией и Украиной. Таким образом он отреагировал на слова представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано по ситуации с обстрелом Белгорода.

ЕС занял “одноглазую” позицию — здесь вижу, здесь не вижу!

Его возмутило оправдание Стано, который сказал, что никакая информация, предоставляемая Россией по таким инцидентам, как в Белгороде, просто не заслуживает доверия.

Дипломат напомнил, что в результате ракетной атаки на Белгород в конце декабря лишились жизни 25 человек, еще более 100 получили ранения. «По его (Стано — прим. «Ленты.ру») версии, это “ложь, манипуляция и пропаганда”. На какую реакцию России в ЕС рассчитывают после таких слов?» — спросил Мирошник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла к выводу, что заявление Стано свидетельствует об «узаконенном беззаконии» Запада.

В свою очередь, сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предупредил, что западные страны, не пожелавшие осудить ракетный удар по Белгороду, сильно об этом пожалеют. «Уверен, что наши структуры не спустят этого с рук и решат, как Москва ответит на эти выпады», — сказал парламентарий. По словам Цекова, нежелание западных лидеров осудить удар по российскому городу доказывает, что «они не заинтересованы в скором разрешении конфликта».

Взято
отсюда

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