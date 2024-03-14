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Медведев: Запад оказывает максимальное давление на российские компании

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Медведев: Запад оказывает максимальное давление на российские компании

Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, пишет ТАСС.

«Наши противники в других странах не гнушаются не то, чтобы беззаконием, в смысле европейского или другого права, а по сути – прямым грабежом», — сказал он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев придумал свою «формулу мира», по которой, с его точки зрения, могло бы пойти урегулирование российско-украинского конфликта.

По его словам, предложенная президентом Украины формула выглядит «настолько искусственно», что «единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех». Всего в формуле от Медведева семь пунктов.

Ранее Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и сплотиться для победы.

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