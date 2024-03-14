Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, пишет ТАСС.

«Наши противники в других странах не гнушаются не то, чтобы беззаконием, в смысле европейского или другого права, а по сути – прямым грабежом», — сказал он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев придумал свою «формулу мира», по которой, с его точки зрения, могло бы пойти урегулирование российско-украинского конфликта.

По его словам, предложенная президентом Украины формула выглядит «настолько искусственно», что «единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех». Всего в формуле от Медведева семь пунктов.

Ранее Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и сплотиться для победы.

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