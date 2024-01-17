Международную выставку-форум “Россия” посетил пятимиллионный гость – им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области.

Девочка приехала посмотреть экспозиции форума вместе с мамой, папой и младшим братом, добавляется в сообщении.

Семья получила памятный подарок от АНО “Дирекция выставки достижений “Россия” и правительства Вологодской области – сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг в Вологодской области.

Для Полины и ее близких будет проведена персональная экскурсия и организована фотосессия.

Воспользоваться подарком семья сможет в течение года со дня вручения.«

"Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезет и твоим родителям и братишке – всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!" – заявила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, обращаясь к победительнице.

Пятимиллионному посетителю также организовали экскурсию по павильону №75, в том числе по экспозиции Вологодской области, и познакомили с Дедом Морозом, который лично пригласил семью Дмитриевых в гости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости.

Взято отсюда.