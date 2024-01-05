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Менеджер Стипиди заявил, что тренер «Зенита» Семак не умеет работать с молодежью

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Менеджер Стипиди заявил, что тренер «Зенита» Семак не умеет работать с молодежью

Футбольный менеджер и селекционер Павел Стипиди раскритиковал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака за неумение работать с молодыми игроками. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

»«Зенит» купил бразильцев Педро и Нино? Пока Семак является главным тренером «Зенита», там всегда будет делаться ставка на латиноамериканцев – преимущественно на бразильцев.

Семак может обижаться, но с российскими молодыми ребятами он не умеет работать. Видимо, и с легионерами тоже не особо умеет работать. Им дают сумасшедшие контракты, а они играют до определенного времени и в конце сезона, когда им все уже надоедает, могут запросто специально получать карточки и раньше уезжать из России», — заявил Стипиди.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее бразильский форвард испугался переходить в «Зенит» из-за СВО.

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