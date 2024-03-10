Меню “Масленица”. Каша из печки, блинный пирог, сбитень, бабушкины блины

ЗаливноеМеню “Масленица”. Каша из печки, блинный пирог, сбитень, бабушкины блины13:33 Гости Иван Ефимов, шеф-повар кейтеринговой компании PepperChef

Каша в горшочке как из печки

Ингредиенты: 1-2 стакан гречки/риса/любимой крупы, 2-4 стакана воды, соль и сахар – по вкусу, горсть сухофруктов или свежих ягод, пол горсти смеси орехов, 100-200 граммов сливочного масла.

Как приготовить

Секрет этой каши таится в мелочах. Понадобятся 1-2 глиняных горшочка с крышкой на одну/две порции, если готовить будете на семью. Кроме того, чтобы духовку превратить в русскую печь, необходимо в нее поместить 1-2 красных кирпича/подовых камней, которые используют для приготовления пиццы. Необходимо заранее прогреть кирпичи/камни в духовке в течении часа. Затем убавить температуру до среднего огня и приступить к приготовлению.

Каша в горшочке

Крупу следует хорошо промыть и залить на ночь холодной водой, чтобы зёрна напитались и раскрыли свои полезные свойства. Утром крупу пересыпать в горшочки, соль и сахар, любимые сухофрукты или смесь ягод с орехами. И – обязательно, хороший кусочек сливочного масла. Необходимо добавить немного воды, чтобы она не была выше уровня крупы. Поставить горшочки с крупой в “русскую печь” на 45 минут. Каша получится пропаренная, мягкая и сочная, с ароматами фруктов и орехов.

Блинный пирог. Бабушкин рецепт

Ингредиенты: стопка блинов, баночка сметаны, сахар, сливочное масло.

Как приготовить

Необходимо подобрать форму для запекания по диаметру блинов с высоким бортиком. Добавить сахар в сметану и активно перемешать венчиком для получения кремообразной консистенции. Сложить блины в форму, промазывая каждый из них сметанным кремом. На верхний блинчик положить кусочек сливочного масла. Отправить прогреваться в духовку на 25 минут при температуре 170 градусов. Готовый пирог лучше пробовать еще тёплым, разрезая на порции или снимая слой за слоем.Блинный пирог

Сбитень

Ингредиенты: мёд, вода, палочки корицы, кардамон, имбирь, гвоздика, чабрец.

Как приготовить

Для этого напитка можно довериться своим предпочтениям в пряностях и добавлять их столько, чтобы вам было вкуснее. Для полного раскрытия аромата сухих специй, их необходимо прогреть в течении минуты в сухой кастрюле. Затем в неё добавить воду, довести до кипения. Проварив 2 минуты на среднем огне, снять с огня. Добавить мёд, накрыть крышкой и дать настояться в течении 10 минут. Ароматный и полезный в дни весенней распутицы поможет вам и согреться, и поддержать иммунитет. Сбитень

Бабушкины блины

Ингредиенты: 1 стакан молока, 1 стакан кипятка, 1 стакан муки, 2 куриных яйца, 3 столовых ложки растительного масла, пол чайной ложки соли, 70 граммов сахара, сливочное масло для смазки блинов.

Как приготовить

Главный лайфхак для эластичности блинов и без комочков: при смешивании всех ингредиентов молоко добавляется порционно. В более плотной смеси мука равномерно перемешивается и не образует комочков. Когда замес будет готов, добавить оставшееся молоко и стакан кипятка, активно перемешивая блинную смесь. Выпекать блины необходимо на сковородке с толстым дном и бортиками, смазывая каждый готовый блинчик кусочком сливочного масла.Бабушкины блины

Всем – весёлой Масленицы!

Ценными идеями для масленичной недели и секретами вкусной еды в программе “Заливное” на радио Sputnik делится шеф-повар кейтеринговой компании PepperChef Иван Ефимов.

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Взято отсюда.