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Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

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Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, показывающими последствия обстрелов. «”Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться”, – написал Демидов.

Мэр подчеркнул, что такие действия равносильны преступлению. “Это предательство!” – заявил Демидов.

Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты “Точка-У” и 24 ракеты “Ольха” собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

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Взято отсюда
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