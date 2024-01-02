Мэр Белгорода сообщил о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в городе.

Демидов ранее предупредил местных жителей, что взрывотехники Минобороны РФ обезвреживают неразорвавшийся снаряд в Белгороде, люди перевезены на безопасное расстояние.«”Боеприпас ликвидирован”, – написал он в Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по Белгороду и Белгородской области 17 ракет “Ольха” собственной разработки. Российские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Радио Sputnik сообщило, кто, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стоит за субботним ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.