Мэр Белгорода сообщил о приостановке работы ТЦ и кинотеатров в городе

Крупные торговые центры и кинотеатры в Белгороде приостанавливают свою работу на два дня из-за сложной оперативной обстановки, сообщил мэр города Валентин Демидов.«

"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома", – написал он в Telegram-канале.

Демидов подчеркнул, что сейчас главное безопасность и сохранение жизней людей. По словам мэра, решение о дальнейшей работе будет приниматься исходя из оперативной обстановки.

“С руководством кинотеатров “Русич”, “Победа” и “Радуга” также приняли совместное решение о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка”, – сообщил мэр.

Радио Sputnik рассказало, что в Белгороде ликвидировали неразорвавшийся боеприпас.

Взято отсюда.