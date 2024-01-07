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Мэр Харькова Терехов: в городе произошли несколько взрывов

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Мэр Харькова Терехов: в городе произошли несколько взрывов

Взрывы произошли на территории украинского города Харькова. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Терехов.

По словам мэра, к текущему моменту в Харькове произошло уже несколько взрывов. Однако иные подробности, в том числе количество взрывов и их точное место, не уточняются.

Согласно данным интерактивной карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в настоящее время в трех регионах страны объявлена воздушная тревога. В «красную зону» попали Николаевская, Харьковская и Днепропетровская области.

Кроме того, сирены воздушной тревоги сработали в некоторых частях Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о тех районах, которые находятся под контролем Киева.

7 января на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области произошли несколько взрывов. Как рассказал назначенный Киевом руководитель местной военной администрации Александр Прокудин, после взрывов в регионе были зафиксированы повреждения заводов и одного объекта критической инфраструктуры.

Ранее на Украине после взрывов произошли массовые отключения света.

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