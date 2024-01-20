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Мэр Краснодара заявил о необходимости вернуть эвакуаторы на улицы города

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Мэр Краснодара заявил о необходимости вернуть эвакуаторы на улицы города

В Краснодаре на разных уровнях обсуждают вопрос возвращения эвакуаторов, сообщил мэр города Евгений Наумов.«

"Уже с руководителем МВД по краю обсуждали этот вопрос. Возвращать эвакуаторы необходимо. Пока мы не вернем их, порядка не будет. Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Много не надо, для начала хотя бы восемь эвакуаторов хватило бы", – цитирует мэра "Коммерсантъ".

Одновременно с этим мэр отметил пользу платных парковок, которые начали приносить прибыль в дорожный фонд города. По словам Наумова, они принесли городу около 530 миллионов рублей, отмечает “Кубань 24”.

Радио Sputnik также сообщало о четырех новых перехватывающих парковках в Москве.

Взято отсюда.

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