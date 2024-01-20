Мэр Салехарда обнаружил соль 1981 года выпуска при посещении мерзлотника

Мэр Салехарда Алексей Титовский нашел упаковку соли 1981 года в заброшенном мерзлотнике под Обдорским острогом, пишет ИА “Север-Пресс”.

Естественный холодильник площадью 500 квадратных метров находится в исторической части города на глубине десять метров, его конструкции 1930-х годов собираются реставрировать, чтобы водить в мерзлотник туристов.«”В конце 1980 этот мерзлотник был заброшен, не было в нем необходимости, появилось современное на тот момент холодильное оборудование… Он был законсервирован, но со временем, поскольку контроля не было, его просто закрыли”, – рассказал мэр журналистам при посещении пещеры.

После того, как завалы при входе в подземелье разберут, там установят холодильное оборудование для сохранения уникального микроклимата, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что в Тюменской области увеличат количество термальных источников.

Взято отсюда.