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Мэрия Белгорода предупредила горожан о ракетной опасности

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Мэрия Белгорода предупредила горожан о ракетной опасности

Мэрия Белгорода сообщила об объявлении сигнала о ракетной опасности.«

"РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

В Министерстве обороны РФ 30 декабря сообщили об обстреле ВСУ Белгорода двумя ракетами “Ольха” в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь проинформировал, что число жертв удара по состоянию на утро воскресенья составило 24.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Белгороде отменили действовавшее полчаса предупреждение о ракетной опасности.

Взято отсюда.

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