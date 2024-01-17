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Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

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Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, горожанам рекомендовано оставаться дома, сообщили в мэрии.«

"РСЧС: Внимание! г. Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в опубликованном в Telegram-канале мэрии сообщении.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что ракетная опасность также объявлена в городе Валуйки.«

"… Запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – говорится в в Telegram-канале главы региона.

В ночь на среду силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом два беспилотника ВСУ. Пострадавших в результате происшествия нет.

Радио Sputnik также сообщало, что родственники погибших при массированном обстреле Белгорода получат компенсации.

Взято отсюда.

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