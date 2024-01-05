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Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности

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Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности

Последствия обстрела центра Белгорода Вооруженными силами Украины

В Белгороде сработала сирена ракетной опасности, сообщила мэрия города.«”В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома”, — говорится в публикации в Telegram-канале.

Жителей города, уже находящихся дома, призвали не подходить к окнам. При получении сигнала о ракетной опасности нужно немедленно спуститься в укрытия, добавили в мэрии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также распространил в своем Telegram-канале это предупреждение.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, в центре города не было слышно звуков сирены.

Атака на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты “Ольха” с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.

По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям “Покушение на убийство”, “Убийство”, “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты “Ольха” и две “Точки-У”, все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть “Точек-У” и шесть снарядов РСЗО “Ольха”. При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.

Накануне в Белгороде также объявили о ракетной опасности. В итоге системы ПВО сбили десять снарядов РСЗО “Ольха”. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали два человека. Кроме того, из-за взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.

Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

новости горняк
Взято отсюда
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