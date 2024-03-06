Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Взрыв на ТЭЦ города Шагонар в Туве произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района во “ВКонтакте”.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла.

“Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным конвейером. К ТЭК-4 подключены 62 дома Шагонара”, – говорится в сообщении.

Власти Улуг-Хемского района обещали возобновить теплоподачу сегодня вечером. Согласно открытым источникам, в настоящий момент температура воздуха в Шагонаре составляет минус 16 градусов.

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